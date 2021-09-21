Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарах поглощает дома один за одним

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21 сентября 2021, 14:00

Фото: Соцсети

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма пожирает новые территории. Местные власти начали эвакуацию жителей из района Таканде. Об этом сообщает «РИА Новости». Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем. Потоки лавы обрушились на жилые дома, эвакуированы несколько тысяч человек.

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

«Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли», — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

Потоки лавы разрушили уже более 100 домов и, судя по всему, не намерены на этом останавливаться. Правительство пообещало помощь пострадавшим от извержения.

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час. По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

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