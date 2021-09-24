Кирилл Коктыш: Санкции могут отразиться на самих США

Аргументы Недели → В мире 13+

24 сентября 2021, 11:52

фото: pixabay.com

В США палата представителей конгресса приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Конгрессмены согласовали новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", поправки о расширении ограничений против суверенного долга России и 35 российских граждан – чиновников, бизнесменов и журналистов.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш полагает, что новые санкции могут больше навредить самим Соединенным Штатам, чем России. В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что это касается ограничений в отношении суверенного долга Российской Федерации.

По словам Коктыша, отключение от системы межбанковских платежей SWIFT может серьезно осложнить торговые операции. "В SWIFT говорят, что никто не собирается Россию отключать, это пустые угрозы... Компании потеря клиента абсолютно не нужна, поскольку это негативно влияет на имидж... Санкции также будут ускорять переход расчетов в криптовалюты. При этом ограничения будут оказывать обратный эффект для США, разваливая то экономическое пространство, которое сегодня сшито долларом, на другие валютные зоны", – считает Кирилл Коктыш.

Отметим, документ должен еще пройти рассмотрение в сенате и утверждение президента США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости