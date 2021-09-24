В Конгрессе США одобрили предложение об ужесточении санкций против суверенного долга России

Аргументы Недели → В мире 13+

24 сентября 2021, 07:42 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в Штатах с 1 октября) приняла предложение об ужесточении санкций против суверенного долга России.

Включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета американские законодатели поддержали ранее.

Согласно поправке, под запрет должны попасть облигации в любой валюте, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Это предложение по ужесточению санкций обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент США после получения доклада обязан принять решение о том, сохранить в силе эти санкции или приостановить их действие.

Под санкциями также может оказаться газопровод «Северный поток-2». Поправка допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан России.

Торговая палата США выступила против данной инициативы. Как полагают ее представители, поправка в оборонный бюджет "окажет небольшое влияние на способность" России получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов, но нанесет значительный ущерб деятельности американских компаний в РФ.

Россия отвергает утверждения Вашингтона о вмешательстве в ход выборов в США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости