Евросоюз изменил список стран, с которыми рекомендуется открыть внешние границы

Вечером в четверг, 23 сентября, стало известно, что Европейский союз внес изменения в список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы сообщества. Об этом сообщили в Совете ЕС.
В пресс-релизе отмечается, что в прошлую версию списка были добавлены Чили, Кувейт и Руанда. В Совете Евросоюза подчеркнули, что перечень покинули Молдавия, а также Босния и Герцеговина.
Напомним, ранее аналитики провели исследование и выяснили, где проходили самые запоминающиеся путешествия россиян, приуроченные к различным праздникам и прочим событиям. Наиболее популярной страной для событийного туризма среди россиян является Италия
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