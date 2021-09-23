Евросоюз изменил список стран, с которыми рекомендуется открыть внешние границы

Аргументы Недели → В мире 13+

23 сентября 2021, 17:57 Источник: Совет ЕС

флаг ЕС, pixabay.com

Вечером в четверг, 23 сентября, стало известно, что Европейский союз внес изменения в список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы сообщества. Об этом сообщили в Совете ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что в прошлую версию списка были добавлены Чили, Кувейт и Руанда. В Совете Евросоюза подчеркнули, что перечень покинули Молдавия, а также Босния и Герцеговина.

Напомним, ранее аналитики провели исследование и выяснили, где проходили самые запоминающиеся путешествия россиян, приуроченные к различным праздникам и прочим событиям. Наиболее популярной страной для событийного туризма среди россиян является Италия

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости