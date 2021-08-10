Аналитики сообщили, что наиболее популярной страной для событийного туризма среди россиян является Италия

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10 августа 2021, 08:29

чемодан, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, где проходили самые запоминающиеся путешествия россиян, приуроченные к различным праздникам и прочим событиям. Эти данные поступили в распоряжение журналистов.

Среди всех стран мира наиболее популярной для событийного туризма у россиян оказалась Италия, а лидером российских направлений стал Санкт-Петербург.

Как сообщает RT, согласно исследованию, 58% граждан России отправляются в путешествия, чтобы отметить важное событие. В частности, свой день рождения в поездке хотя бы один раз праздновали 59% участников опроса, а Новый год — 45%.

В местных праздниках за рубежом принимали участие 52% опрошенных, а в поездках по России — 9%.

На выступление того или иного артиста в другие страны и города отправлялись 33% туристов из РФ, а на спортивные соревнования — 22%.

По утверждению аналитиков, наиболее запоминающиеся поездки за границу, приуроченные к какому-либо событию, у российских путешественников чаще всего были в Италии: 10% проводили в этой стране медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали мероприятия и выставки. На втором месте находится Таиланд, где 9% россиян предпочитают отмечать Новый год или свадьбу. 7,5% опрошенных указали в качестве такой страны Францию.

Среди российских городов в сфере событийного туризма наиболее популярным оказался Санкт-Петербург, который назвали 19% опрошенных. На втором месте с показателем 11% оказался Сочи. По 9% россиян обозначили Эльбрус и Байкал.

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