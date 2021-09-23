Темпы вакцинации против коронавируса в США упали до самого низкого с июля уровня

В Соединенных Штатах Америки темпы вакцинации населения от коронавируса нового типа упали до самого низкого с минувшего июля уровня. Соответствующую информацию предоставили в четверг журналисты.
В федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) отмечается, что подобная тенденция может привести к серьезным проблемам во второй половине осени, когда к пандемии COVID-19 добавится сезонный рост заболеваемости гриппом.
Не исключается, что кривая смертности в США может снова резко пойти вверх. Кроме того, может существенно увеличиться нагрузка на медицинские учреждения и медперсонал.
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