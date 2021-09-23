В Краснодарском крае врач-терапевт имитировала вакцинацию против коронавируса

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23 сентября 2021, 16:02 Источник: СУСК РФ по Краснодарскому краю

прививка, pixabay.com

В Туапсе уголовное дело возбудили в отношении терапевта, которая подозревается в имитации вакцинации от COVID-19 и внесении в федеральную базу вакцинированных против коронавируса ложных данных.

В СУСК по Краснодарскому краю отметили, что, согласно версии следствия, минувшим летом к 66-летней врачу-терапевту обратился местный житель, предложивший за вознаграждение предоставлять гражданам сведения о проведении им вакцинации от коронавирусной инфекции. Она согласилась и привлекла к работе медсестру, которая имитировала введение препарата пациентам, а вакцину утилизировала.

С июля по сентябрь текущего года подозреваемая передала для внесения в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о проведении процедуры трем гражданам. За имитацию одной инъекции ей платили 2 тысячи рублей.

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