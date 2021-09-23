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Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил что в 50 странах мира к концу сентября не удастся привить от COVID-19 10% населения

, 10:19 Источник: ТАСС

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус заявил что в 50 странах мира к концу сентября не удастся привить от COVID-19 10% населения
Тедрос Аданом Гебрейесус, фото из открытых источников

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в среду заявил, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся достичь поставленной ранее организацией цели по охвату не менее 10% населения прививками от коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступая на саммите по вопросам борьбы с пандемией инфекции нового типа, гендиректор ВОЗ сообщил, что из обещанного странами с высокими доходами другим государствам одного миллиарда доз вакцины от ковида реально было предоставлено менее 15%.

Вакцинация тормозится в основном в африканских странах.

Текст выступления Тедроса Гебрейесуса опубликована в ночь на четверг пресс-служба ВОЗ.

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