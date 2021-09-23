Аргументы Недели Общество 13+

Разработчик препарата «КовиВак» закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины от коронавируса

, 08:41 Источник: Коммерсантъ

Разработчик препарата «КовиВак» закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины от коронавируса
фото с сайта kovivak.ru

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, разработчик препарата от коронавирусной инфекции COVID-19, приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак». ФНЦИРИП имени Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины от инфекции нового типа, на несколько месяцев.

Вакцина от COVID-19 «КовиВак» в настоящее время пользуется ажиотажным спросом среди российских граждан.
Газета «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора, что разработчик «КовиВака» Центр имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, а ранее выпускал 30–90 тысяч доз в месяц. С момента регистрации вакцины в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.

Два источника издания на фармрынке сообщили, что Центр устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции. ФНЦИРИП не хочет передавать технологию производства другим компаниям. При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет пару месяцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

В ПФР разъяснили, что пенсия россиян при достижении возраста 80 лет увеличивается сразу после дня рождения

В ПФР разъяснили, что пенсия россиян при достижении возраста 80 лет увеличивается сразу после дня рождения

Повышение пенсии в связи с такими событиями, как приобретение "северного" стажа или увольнение с работы, при исполнении 80 лет, производится не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала создавать реестр социальных сетей в России. Роскомнадзор на данный момент включил в реестр Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов, -передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Реестр позволит добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования.

Общество

Общество