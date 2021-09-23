Разработчик препарата «КовиВак» закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины от коронавируса

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23 сентября 2021, 08:41 Источник: Коммерсантъ

фото с сайта kovivak.ru

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, разработчик препарата от коронавирусной инфекции COVID-19, приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак». ФНЦИРИП имени Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины от инфекции нового типа, на несколько месяцев.

Вакцина от COVID-19 «КовиВак» в настоящее время пользуется ажиотажным спросом среди российских граждан.

Газета «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора, что разработчик «КовиВака» Центр имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, а ранее выпускал 30–90 тысяч доз в месяц. С момента регистрации вакцины в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.

Два источника издания на фармрынке сообщили, что Центр устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции. ФНЦИРИП не хочет передавать технологию производства другим компаниям. При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет пару месяцев.

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