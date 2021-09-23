Президент ЮАР Рамапоса заявил, что богатые страны выкупили более 82% вакцин против COVID-19

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23 сентября 2021, 17:43 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что богатые страны закупили более 82% доз произведенной в мире вакцины против коронавируса.

Сирил Рамапоса подчеркнул, что в настоящий момент в мире существует дефицит солидарности в вопросе доступа к вакцинам от COVID-19. По словам президента ЮАР, в государства с низким уровнем доходов поступило менее 1% препаратов. "Такое положение является пятном на совести современного человечества", – заявил политик.

Рамапоса призвал снять патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы открыть доступ к ним развивающимся странам.

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