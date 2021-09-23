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Турецкий врач Куругель заявил, что детям младше года в стране ошибочно вводили вакцины против COVID-19

, 15:53 Источник: NTV

Турецкий врач Куругель заявил, что детям младше года в стране ошибочно вводили вакцины против COVID-19
шприц, pixabay.com

Профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель сообщил, что врачи в Турции по ошибке делали прививки от коронавируса нового типа детям в возрасте до года.

По словам доктора, малышам иногда ошибочно вводили вакцину против COVID-19 вместо препарата от гепатита В. Куругель также заявил, что медики не выявили каких-либо побочных эффектов, несмотря на то, что дети получали высокие дозировки вакцин.

Не уточняется, какое именно количество подобных случаев было зарегистрировано в Турции.

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