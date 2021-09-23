«ПолитРоссия»: истребитель МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов самолета НАТО, приблизившегося к границам РФ над Баренцевым морем

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23 сентября 2021, 12:15 Источник: «ПолитРоссия»

Патрульный самолет Lockheed P-3 Orion, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Истребитель МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов самолета Североатлантического альянса, приблизившегося к границам Российской Федерации над Баренцевым морем. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Издание «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на китайский сайт Baijiahao, что некоторое время назад отечественный МиГ-31 был поднят в небо по тревоге из-за приближения патрульного самолета Lockheed P-3 Orion к территориальным водам РФ в Баренцевом море.

В процитированной публикации отмечается, что истребитель «настиг провокатора и ловким маневром сблизился с ним». В итоге летчики НАТО развернули свою машину в противоположное от российских границ направление.

«ПолитРоссия» указала на то, что МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов Lockheed P-3 Orion. Как предполагается, причиной данной реакции стал страх того, что самолет РФ осуществит маневр «воздушный скальпель».

Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» пролетел над позициями американских военных на севере Сирии.

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