«ПолитРоссия»: истребитель МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов самолета НАТО, приблизившегося к границам РФ над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов самолета Североатлантического альянса, приблизившегося к границам Российской Федерации над Баренцевым морем. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Издание «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на китайский сайт Baijiahao, что некоторое время назад отечественный МиГ-31 был поднят в небо по тревоге из-за приближения патрульного самолета Lockheed P-3 Orion к территориальным водам РФ в Баренцевом море.
В процитированной публикации отмечается, что истребитель «настиг провокатора и ловким маневром сблизился с ним». В итоге летчики НАТО развернули свою машину в противоположное от российских границ направление.
«ПолитРоссия» указала на то, что МиГ-31 «вызвал панику» у пилотов Lockheed P-3 Orion. Как предполагается, причиной данной реакции стал страх того, что самолет РФ осуществит маневр «воздушный скальпель».
Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» пролетел над позициями американских военных на севере Сирии.
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