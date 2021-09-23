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Ресурс Avia.pro: российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» пролетел над позициями военных США на севере Сирии

, 10:22 Источник: Avia.pro

Ресурс Avia.pro: российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» пролетел над позициями военных США на севере Сирии
Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» пролетел над позициями военных Соединенных Штатов на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад российский Ка-52 пролетел над позициями американских военных в провинции Ракка, расположенной на севере Сирии. В процитированном материале отмечается, что вертолет «проводил наблюдение и мониторинг обстановки» в регионе, который частично контролируется США.

Ранее сегодня тот же самый ресурс сообщил, что ВКС РФ сорвали попытку Турции перебросить свои силы на юг сирийского Идлиба.

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