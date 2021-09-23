Политолог Сатановский: Эрдоган «пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так»

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23 сентября 2021, 11:23 Источник: «Взгляд»

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Xinhua / globallookpress.com

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Анкара не признает «аннексию» Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался в беседе со СМИ.

По словам Сатановского, Эрдоган «пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так». Политик считает полуостров частью своей страны, отметил эксперт.

Евгений Сатановский добавил, что Реджеп Эрдоган ждет распада Российской Федерации, подобно тому как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал развала Советского Союза.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам местного референдума. Власти в Киеве результаты голосования не признали.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политолог Максим Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения непризнанных ДНР и ЛНР к России.

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