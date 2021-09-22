Верховная Рада Украины признала выборы в Госдуму РФ незаконными

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22 сентября 2021, 15:37

фото: Sergey Kovalev/ globallookpress.com

Верховная Рада Украины в среду приняла постановление о признании выборы в Государственную думу Российской Федерации незаконными. Текст постановления опубликован на сайте украинской Рады.

В постановлении Россия названа государством-оккупантом, нарушившим нормы "международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ". В Раде отметили, что признают выборы незаконными, а Госдуму РФ — нелегитимной.

В постановлении призвали международное сообщество "дать оценку «фальсифицированным» выборам и факту «незаконного голосования»".

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за этот месяц полетел в США. В ходе рабочего визита он встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил коллегу за позицию по Крыму и поддержку «Крымской платформы»

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