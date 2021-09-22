Пушков прокомментировал требование советника Госдепа Хохштейна поставлять газ из России в Европу через Украину

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22 сентября 2021, 15:19

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление советника Государственного департамента США, эксперта по национальной безопасности и энергетике Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Газ в Европе дорожает с каждым днём. Несколько дней назад стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures достигала рекорда - 950 долларов. Американский политик Амос Хохштейн выразил обеспокоенность, что в ряде европейских регионов возникнут проблемы с отоплением.

Хохштейн призвал Россию как можно быстрее увеличить поставки газа в Европу через Украину.

Сенатор Алексей Пушков ответил американскому политику в своем Telegram-канале: "Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа".

Пушков отметил, что эта тема — сложное уравнение, которое необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса и посоветовал противникам этого метода общения "подучиться дипломатии". "Вот это они сделать должны", — подчеркнул российский политик Алексей Пушков.

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