Представитель Госдепа США Хохштейн потребовал от России обеспечить Европу газом через Украину

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22 сентября 2021, 10:14 Источник: Bloomberg

плита, фото: pixabay.com

Представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн призвал Россию как можно быстрее увеличить поставки газа в Европу через Украину. По его словам, у Москвы есть для этого возможности.

«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину»,- высказал он.

Хохштейн отметил, что отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает «беспокойство». Кроме того, он обвинил Россию в желании ускорить запуск трубопровода «Северный поток – 2».

Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.

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