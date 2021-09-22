Представитель Госдепа США Хохштейн потребовал от России обеспечить Европу газом через Украину

Представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн призвал Россию как можно быстрее увеличить поставки газа в Европу через Украину. По его словам, у Москвы есть для этого возможности.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину»,- высказал он.
Хохштейн отметил, что отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает «беспокойство». Кроме того, он обвинил Россию в желании ускорить запуск трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.
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