Замминистра энергетики Украины Зеркаль назвала способ «победить» «СП – 2» для сохранения транзита

Аргументы Недели → В мире 13+

18 сентября 2021, 17:39 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала, как победить российский трубопровод «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит газа через страну.

Зеркаль считает, что уже сейчас необходимо перестроить газотранспортную систему на случай, если российский концерн прекратит транзит через страну. По ее словам, в таком случае киевским властям придется покупать «голубое» топливо из Европы. Она добавила, что защитить потребителей от возможной остановки транзита позволит достаточный объем газа в хранилищах на время отопительного сезона, а также включение Украины в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией.

«"Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа», - пояснила замминистра.

Зеркаль призывает объединиться с другими странами, чтобы лишить «Газпром» возможности злоупотреблять монополией на поставки газа. При этом она пожаловалась на поведение Германии, поскольку в Берлине якобы игнорируют «угрозу».

Также для сохранения транзита газа через Украину, необходимо, чтобы все трубопроводы из России в Европу соответствовали третьему энергопакету ЕС, отметила чиновница. Она уверена, это это позволит включиться в конкуренцию разным поставщикам и трейдерам. Зеркаль подчеркнула, что битва продолжается, и общая победа возможна.

Ранее Зеркаль заявила, что беспокоиться насчет вероятной остановки транзита газа в Евросоюз нынешней зимой не следует.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости