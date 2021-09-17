Советник министра энергетики Украины Зеркаль призвала не опасаться скорого прекращения транзита российского газа в Европу

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17 сентября 2021, 22:30 Источник: ПРАЙМ

pixabay.com

Беспокоиться насчет вероятной остановки транзита газа в Евросоюз нынешней зимой не следует. Такого мнения придерживается советник украинского министра энергетики Лана Зеркаль.

Она связала отсутствие опасений с тем, что завершение сертификации газового проекта “Северный поток - 2” займет порядка 8 месяцев. Зеркаль призвала не спекулировать на том, что, вероятно, уже сегодня прекратится транзит российского голубого топлива через украинскую землю.

По ее словам, в настоящее время Киев акцентирует внимание в первую очередь на достижении договоренностей с партнерами из Европы и США о том, какие шаги Украина будет вынуждена предпринимать во избежание кризисных ситуаций. Зеркаль заключила, что сейчас Киев трудится над тем, чтобы получить гарантии бесперебойного обеспечения газом со стороны ЕС, если вдруг Украина столкнется в холодное время года с кризисной ситуацией.

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