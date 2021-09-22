Политолог Погребинский: Польша и Прибалтика «очень напуганы» российско-белорусскими военными маневрами «Запад-2021»

Польша и Прибалтика «очень напуганы» состоявшимися некоторое время назад российско-белорусскими военными маневрами «Запад-2021». Соответствующую точку зрения высказал киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт прокомментировал для журналистов учения украинской морской авиации в Херсонской области, которая граничит с Крымским полуостровом. В рамках данной тренировки были отработаны пуски ракет и бомбометание.
«Сейчас Польша и Прибалтика очень напуганы учениями “Запад-2021”, где задействовано большое количество военных. Своими действиями Украина показала, что провела собственные учения», — отметил Погребинский.
Как сообщалось ранее в среду, китайский сайт Sohu предсказал, что военная помощь со стороны США может обернуться для Киева вооруженным конфликтом с Москвой.
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