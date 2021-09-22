National Interest: военное командование США недовольно отставанием от России в разработке гиперзвуковых вооружений

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22 сентября 2021, 13:22 Источник: «ПолитРоссия»

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, Rod Lamkey - Cnp / globallookpress.com

Военное командование Соединенных Штатов недовольно отставанием от Российской Федерации в разработке гиперзвуковых вооружений. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что Вашингтон испытывает трудности в сфере создания гиперзвуковых ракет. Так, ранее в текущем году во время тестового пуска с борта бомбардировщика потерпел неудачу прототип снаряда AGM-183A.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI отмечается, что отставание в данной области от Москвы вызывает недовольство у американского военного командования. Один из его представителей, министр ВВС Фрэнк Кендалл, недавно заявил, что РФ, а также Китай могут упрочить свое преимущество в разработке гиперзвуковых средств поражения.

Как сообщалось ранее в среду, портал Sohu спрогнозировал, что военная помощь США способна обернуться для Украины вооруженным конфликтом с Россией.

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