Представитель офиса президента Украины Подоляк назвал покушение на Шефира попыткой убийства ключевого члена команды

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира. Неизвестные обстреляли его автомобиль утром в среду, 22 сентября.
«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды»,- высказал он.
Ранее сообщалось, что под Киевом недалеко от села Лесники неизвестные выпустили около десяти пуль из автомата по машине Шефира. Помощник президента не пострадал, его водитель с ранением находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
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