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Представитель офиса президента Украины Подоляк назвал покушение на Шефира попыткой убийства ключевого члена команды

, 13:12 Источник: ТАСС

Представитель офиса президента Украины Подоляк назвал покушение на Шефира попыткой убийства ключевого члена команды
флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира. Неизвестные обстреляли его автомобиль утром в среду, 22 сентября.

«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что под Киевом недалеко от села Лесники неизвестные выпустили около десяти пуль из автомата по машине Шефира. Помощник президента не пострадал, его водитель с ранением находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». 

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