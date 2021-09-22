Avia.pro: четыре европейские страны поднимали в небо истребители из-за пролета российских бомбардировщиков Ту-160 на Балтикой

Четыре европейские страны поднимали в небо свои истребители из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Балтикой. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что Москва, отвечая на «опасные и провокационные» полеты НАТО возле государственных рубежей РФ, «неожиданно» направила в Балтийский регион два Ту-160. В процитированной публикации отмечается, что из-за пролета бомбардировщиков поднимали в небо истребители четыре европейские страны. В числе них Дания, Швеция, Италия и Финляндия.
Ранее в среду тот же сайт предположил, что Россия может применить ракетоносцы Ту-22М3 для ликвидации протурецких боевиков в сирийском Идлибе.
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