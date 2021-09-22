Avia.pro: Россия может использовать ракетоносцы Ту-22М3 для уничтожения протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

22 сентября 2021, 08:14 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может использовать ракетоносцы Ту-22М3 для ликвидации протурецких боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что, согласно сведениям сирийских военных источников, в ближайшие недели подконтрольные Дамаску силы могут пойти на штурм провинции Идлиб, где действуют вооруженные формирования, пользующиеся поддержкой Анкары. Авторы сайта считают вероятным участие в этой операции российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые ранее уже появлялись в арабской республике.

В процитированном материале указывается на то, что использование ракетоносцев позволит уничтожить крупные группы бандитов «одним мощным ударом».

Ранее на текущей неделе тот же ресурс спрогнозировал, что военные самопровозглашенных республик Донбасса не смогут защититься в случае масштабной атаки украинских беспилотников Bayraktar TB2.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости