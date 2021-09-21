Сайт Avia.pro: военные ДНР и ЛНР не смогут защититься в случае масштабной атаки украинских Bayraktar TB2

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21 сентября 2021, 09:57 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР не смогут защититься в случае масштабной атаки украинских беспилотников Bayraktar TB2. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «украинские военные аналитики анонсировали нанесение ударов» по республикам Донбасса с применением дронов Bayraktar TB2, полученных Киевом от Турции. В процитированной публикации отмечается, что подразделения ДНР и ЛНР не смогут защититься, если противник осуществит масштабную атаку посредством задействования беспилотников.

Сайт указал на то, что на данный момент «зарекомендовать себя» в борьбе с Bayraktar TB2 получилось только у российских комплексов «Панцирь-С» и «Бук-М2», которых у Народной милиции республик нет.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян констатировал, что Украина не в состоянии воевать с Москвой.

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