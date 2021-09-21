Отставной генерал ВСУ Вилен Мартиросян: Украина не в состоянии воевать с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 09:26

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина не в состоянии воевать с Российской Федерацией. На это в разговоре со СМИ указал бывший депутат Верховной Рады, отставной генерал Вооруженных сил Украины Вилен Мартиросян.

Как пишет РИА Новости, Мартиросян подверг критике киевские власти, которые пытаются «показать силу и мощь», выступая с агрессивными заявлениями в адрес Москвы.

«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить», — отметил генерал в отставке.

Ранее во вторник сообщалось, что Сергей Сивохо, политик из окружения украинского президента Владимира Зеленского, допустил возможность реализации «приднестровского» сценария в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости