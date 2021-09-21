Политик из окружения Зеленского Сивохо допустил возможность реализации «приднестровского» сценария в Донбассе
21 сентября 2021, 08:33
Сергей Сивохо, политик из окружения украинского президента Владимира Зеленского, лидер Национальной платформы примирения и единства, в разговоре со СМИ допустил вероятность реализации в Донбассе «приднестровского» сценария.
Сивохо полагает, что на востоке Украины может претвориться в жизнь «приднестровский» сценарий, предполагающий замораживание вооруженного конфликта.
Также собеседник журналистов высказал мнение, согласно которому Россия не заинтересована в присоединении Донбасса. Сергей Сивохо отметил, что данный регион в составе страны был бы «проблемным и дотационным».
Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что в первый день учений Украины и НАТО Rapid Trident 2021 РФ отправила в Черное море около 20 кораблей и субмарин.
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