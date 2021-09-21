Байден заявил об отсутствии у США стремления к развязыванию холодной войны

Президент США Джо Байден в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой холодной войны и расколу мира. Мероприятие пройдет с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.
«Мы не хотим новой холодной войны и не хотим, чтобы мир был разделен на противостоящие друг другу лагеря»,- высказал он.
Байден отметил, что готов работать по решению глобальных проблем с любыми странами мира, включая те, у которых есть серьезные разногласия с США. Американский лидер пообещал, что будет защищать союзников и партнеров от угроз со стороны других государств.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова Джо Байдена о защите прав ЛГБТ-сообщества в Чечне и Камеруне.
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