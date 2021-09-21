Кадыров готов пригласить Байдена в Чечню после слов о поддержке ЛГБТ-сообщества

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21 сентября 2021, 21:43

Рамзан Кадыров, фото: Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о защите прав ЛГБТ-сообщества в Чечне и Камеруне. По его словам, лидер «самой агрессивной страны в мире» продолжает радовать своими «новыми странными и вздорными высказываниями».

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями»,- написал глава республики в своем Телеграм-канале.

Кадыров готов пригласить Байдена в Чечню, чтобы американский лидер воочию убедился, что в республике «нет петухов и даже нет такого слова». Он добавил, что вместе мужчин нетрадиционной ориентации у них «куриные мужья».

21 сентября Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал защищать права ЛГБТ-сообщества, чтобы они «могли жить без страха и в любви в Чечне, Камеруне или любой другой точке мира».

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