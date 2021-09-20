Для гей-парада власти Киева выделили спецпоезд, а охраняли его от националистов западные послы

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20 сентября 2021, 11:34

Фото: Global Look

В Киеве, несмотря на пандемию, прошел очередной гей-парад – уже в седьмой раз.

Вышли на парад более 7 тыс. человек (причем, некоторые были с детьми) – они дружно промаршировали от парка Шевченко до станции метро «Площадь Льва Толстого», где погрузились в специально предоставленный поезд. Движение транспорта было перекрыто, полиция оцепила весь участок. Кстати, некоторые военнослужащие и сами присоединились к параду, не скрывая свою ориентацию.

В Харькове тоже решили не отставать.

В этом году в параде приняли участие послы Швеции, Нидерландов и Великобритании, которые считают, что должны поддерживать «очень маленькое» и нуждающееся в защите украинское ЛГБТ-сообщество. По словам очевидцев, обошлось без происшествий и стычек. Единственный инцидент – на пути марширующих легла женщина, заявившая, что подобные мероприятия развращают молодое поколение. В ответ ей заявили, мол, тут вам не Россия, здесь делают что хотят, и пошли дальше. Голландский посол отметил, что чувствует себя на параде «как дома».

Националисты тем временем пришли возмущаться к офису президента. Но Зеленский им ничем помочь не смог.

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