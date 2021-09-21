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Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»

, 16:55

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

«Украина может забыть о Донбассе». Соответствующее заявление сделал Родион Мирошник, советник главы МИД самопровозглашенной ЛНР.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», Мирошник указал на то, что некоторое время назад в Верховную Раду поступил законопроект, предусматривающий лишение населения ДНР и ЛНР гражданских и политических прав. Также представитель Луганска напомнил, что с 2017 года действует введенная Киевом логистическая и экономическая блокада республик.

После подобных шагов украинской стороне не следует удивляться тому, что жители ДНР и ЛНР в массовом порядке получают российские паспорта, отметил Родион Мирошник.

«Украина может забыть о Донбассе», — резюмировал советник министра.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Константин Затулин допустил возможность будущего признания Москвой независимого статуса ДНР и ЛНР.

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Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник: «Украина может забыть о Донбассе»

«Украина может забыть о Донбассе». Соответствующее заявление в российском телевизионном эфире сделал некоторое время назад Родион Мирошник, советник руководителя МИД самопровозглашенной ЛНР.

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