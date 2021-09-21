Телеведущий Соловьев: в случае нападения Украины на Россию ее армия нанесет ракетный удар «на всю глубину» инфраструктуры ВСУ

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21 сентября 2021, 12:45

Телеведущий Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Отечественный телеведущий Владимир Соловьев предостерег Украину от агрессивных действий в отношении Российской Федерации.

Журналист спрогнозировал в эфире своей программы на канале «Россия 1», что в случае нападения на РФ ее армия нанесет ракетный удар «на всю глубину» инфраструктуры ВСУ.

«Вы реально хотите уничтожить государственность Украины и пожертвовать не десятками, а сотнями жизней украинцев?» — обратился Соловьев к киевской стороне.

Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что военные самопровозглашенных республик Донбасса не смогут защититься, если произойдет масштабная атака украинских дронов Bayraktar TB2.

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