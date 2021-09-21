Депутат Госдумы Затулин допустил вероятность будущего признания Россией республик Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 15:53 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Депутат Госдумы Константин Затулин допустил вероятность будущего признания самопровозглашенных республик Донбасса со стороны Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре со СМИ.

Затулин заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР «остается в нашем арсенале». При этом законодатель отметил, что в данном вопросе не нужно «бежать впереди паровоза».

Из слов Константина Затулина следует, что Москва может принять юридическое решение о признании республик «в подходящий момент, если это нужно будет».

Ранее во вторник сообщалось, что журналист Владимир Соловьев предостерег Украину от агрессивных действий в отношении России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости