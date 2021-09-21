Депутат Госдумы Затулин допустил вероятность будущего признания Россией республик Донбасса

Депутат Госдумы Константин Затулин допустил вероятность будущего признания самопровозглашенных республик Донбасса со стороны Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре со СМИ.
Затулин заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР «остается в нашем арсенале». При этом законодатель отметил, что в данном вопросе не нужно «бежать впереди паровоза».
Из слов Константина Затулина следует, что Москва может принять юридическое решение о признании республик «в подходящий момент, если это нужно будет».
Ранее во вторник сообщалось, что журналист Владимир Соловьев предостерег Украину от агрессивных действий в отношении России.
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