Аргументы Недели В мире 13+

У члена команды главы ЦРУ во время поездки в Индию проявился «гаванский синдром»

, 14:28 Источник: CNN

У члена команды главы ЦРУ во время поездки в Индию проявился «гаванский синдром»
Индия, pixabay.com

Сотрудник делегации директора ЦРУ Уильяма Бернса в ходе поездки в Индию испытал симптомы, которые напоминают так называемый "гаванский синдром", для которого характерно необъяснимое ухудшение состояния.

К настоящему моменту спецслужба не определила, что именно могло спровоцировать случившееся.

Уточняется, что сотруднику ведомства была оказана медицинская помощь. Инцидент заставил директора ЦРУ "кипеть от гнева". Известно, что аналогичные симптомы испытали уже более двух сотен американцев, которые находятся на службе.

Американские дипломаты на Кубе и в Китае сообщали о так называемых "акустических атаках". Среди симптомов называются, в частности, высокое давление и головокружение

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Еврокомиссар Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть партнерство с США

Еврокомиссар Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть партнерство с США

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть свое партнерство с США на фоне ситуации с созданием AUKUS и сложностей в отношениях Парижа со странами нового объединения.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

В мире

Политика