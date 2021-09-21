У члена команды главы ЦРУ во время поездки в Индию проявился «гаванский синдром»

Сотрудник делегации директора ЦРУ Уильяма Бернса в ходе поездки в Индию испытал симптомы, которые напоминают так называемый "гаванский синдром", для которого характерно необъяснимое ухудшение состояния.
К настоящему моменту спецслужба не определила, что именно могло спровоцировать случившееся.
Уточняется, что сотруднику ведомства была оказана медицинская помощь. Инцидент заставил директора ЦРУ "кипеть от гнева". Известно, что аналогичные симптомы испытали уже более двух сотен американцев, которые находятся на службе.
Американские дипломаты на Кубе и в Китае сообщали о так называемых "акустических атаках". Среди симптомов называются, в частности, высокое давление и головокружение
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