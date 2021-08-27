Американские дипломаты и разведчики подозревают ГРУ в ультразвуковых атаках

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

27 августа 2021, 15:28

Вице-президент США Камала Харрис отказалась от рабочей поездки во Вьетнам из-за плохого самочувствия. В СМИ сразу появилась информация, что симптомы плохого самочувствия: головные боли, потеря ориентации, говорят о преднамеренном воздействии на мозг человека ультразвуком. Подобные признаки самочувствия спецслужбы называют «гаванским синдромом». Только за прошлый месяц американские власти зафиксировали более двух десятков случаев «необычного заболевания» своих дипломатов в Австрии.



Впервые «гаванский синдром» был обнаружен пять лет назад у работников американского посольства, находящегося на Кубе. Атаки ультразвуком и радиоволнами осуществлялись непосредственно в резиденциях дипломатических работников и некоторых отелях. Через несколько месяцев США отозвали своих и канадских работников из Кубы. Одному из сотрудников посольства впоследствии потребовался слуховой аппарат. Американский медицинский журнал JAMA после обследования пострадавших дипломатов опубликовал результаты. Пациенты имели травмы головы, определить природу возникновения которых не представлялось возможным.



После Кубы от радиоволн и ультразвуков пострадали американские дипломаты, находящиеся в Китае. Всего «гаванский синдром» был зафиксирован более 130 раз по всему миру. Некоторые дипломаты, послы и разведчики из-за этого потеряли здоровье и были вынуждены оставить службу. Ну и, конечно же, как всегда, виноваты русские - американцы подозревают в атаках российскую военную разведку.





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