Аргументы Недели В мире 13+

Власти США в ближайшие недели могут одобрить препарат Pfizer для вакцинации детей

, 13:37 Источник: CNN

Власти США в ближайшие недели могут одобрить препарат Pfizer для вакцинации детей
шприц, pixabay.com

Американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в течение ближайших недель может одобрить применение вакцины Pfizer и BioNTech для иммунизации детей младше 12 лет.

Советник FDA по вопросам прививок врач Джеймс Хилдрет заявил журналистам во вторник, 21 сентября, что, вероятно, к Хэллоуину, который на западе празднуют 31 октября, начнется вакцинация детей против коронавируса нового типа, однако, по его словам, "для этого потребуется некоторое время.

Отметим, что, согласно данным CNN, на прошлой неделе четверть всех новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах пришлась на детей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Еврокомиссар Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть партнерство с США

Еврокомиссар Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть партнерство с США

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС может пересмотреть свое партнерство с США на фоне ситуации с созданием AUKUS и сложностей в отношениях Парижа со странами нового объединения.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

В мире

Политика