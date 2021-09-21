Власти США в ближайшие недели могут одобрить препарат Pfizer для вакцинации детей

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 13:37 Источник: CNN

шприц, pixabay.com

Американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в течение ближайших недель может одобрить применение вакцины Pfizer и BioNTech для иммунизации детей младше 12 лет.

Советник FDA по вопросам прививок врач Джеймс Хилдрет заявил журналистам во вторник, 21 сентября, что, вероятно, к Хэллоуину, который на западе празднуют 31 октября, начнется вакцинация детей против коронавируса нового типа, однако, по его словам, "для этого потребуется некоторое время.

Отметим, что, согласно данным CNN, на прошлой неделе четверть всех новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах пришлась на детей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости