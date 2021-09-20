Власти США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну иностранцев

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20 сентября 2021, 18:39 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

В Белом доме в понедельник, 20 сентября, подтвердили, что, начиная с ноября, власти Соединенных Штатов Америки введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.

Помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос заявил, что президент США Джо Байден сегодня объявил, что с начала ноября власти страны будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих на территорию Штатов, быть полностью вакцинированными.

Уточняется, что данная строгая мера направлена на то, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа.

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