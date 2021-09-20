Компания Pfizer заявила о безопасности и эффективности своей вакцины для детей от 5 до 11 лет

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20 сентября 2021, 15:01 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Вакцина против новой коронавирусной инфекции Pfizer-BioNTech показала свою безопасность и эффективность для детей. Об этом говорится в заявлении компании.

В клинических исследованиях, которые провела компания Pfizer, приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Отмечается, что 2/3 добровольцев получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо.

«Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16-25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг ... Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16-25 лет», - отметили в компании.

Теперь Pfizer планирует подать результаты исследований регуляторам: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Компании необходимо получить разрешение на использование прививки для детей.

В заявлении организации сказано, что с июля 2021 года количество случаев заражения коронавирусом у детей в США возросло на 240% Такие показатели указывают на необходимость вакцинации данной возрастной категории.

Ранее сообщалось, что японское отделение компании Pfizer заявило об обнаружении примесей в 95 ампулах препарата против коронавируса в разных районах страны.

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