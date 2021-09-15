В компании Pfizer заявили об обнаружении примесей в 95 дозах вакцины от COVID-19 в Японии

Японское отделение компании Pfizer заявило об обнаружении примесей в 95 ампулах препарата против коронавируса в разных районах страны до 5 сентября. Накануне сообщалось о восемнадцати ампулах.
В рамках пресс-конференции в Токио в среду, 15 сентября, сотрудники компании заявили, что выявленные в ампулах примеси не представляют каких-либо проблем с точки зрения безопасности, поскольку являются нерастворившимся осадком.
Накануне сообщалось, что в вакцине американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, используемой для иммунизации населения в японском городе Сагамихара, были зафиксированы инородные вещества.
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