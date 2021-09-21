Издание Avia.pro: армия России сможет уничтожить силы талибов менее чем за час в случае их нападения на Таджикистан

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21 сентября 2021, 11:46 Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия сможет уничтожить силы талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) менее чем за час в случае их нападения на Таджикистан. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro пишет, что в связи с угрозой, исходящей от захвативших власть в Кабуле талибов, Москва провела некоторое время назад широкомасштабные учения на территории Таджикистана. Также в среднеазиатскую республику, которая является союзником России по ОДКБ, начала перебрасываться современная военная техника.

В случае нападения на Таджикистан со стороны террористической организации армия РФ сможет уничтожить силы боевиков менее чем за час, предсказал портал. Его авторы отметили, что для этого у Москвы «имеется достаточно танков, ракет и средств боевой и тактической авиации».

Ранее во вторник тот же самый сайт указал на то, что военные республик Донбасса не смогут защититься, если произойдет масштабная атака украинских беспилотников Bayraktar TB2.

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