Греция ужесточила ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

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20 сентября 2021, 17:38 Источник: alfavita.gr

Греция, pixabay.com

С понедельника, 20 сентября, на территории Греции вводятся новые правила, связанные с COVID-19, которые будут действовать до 27 сентября. Кроме того, в силе останутся предыдущие ограничения.

Отмечается, что власти Греции приняли решение продлить действие антиковидных мер еще на одну неделю. Кроме того, были расширены ограничения в сфере наземных перевозок. Так, с 20 сентября пассажиры такси или трансфера при поездке из одного региона страны в другой должны иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса нового типа или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста.

Туристам все еще необходимо предъявлять справки или сертификаты о прививках во время посещения развлекательных заведений, кафе и ресторанов, которые находятся в закрытых помещениях. Исключения составляют кафе и бары при отелях. Такие же правила действуют в процессе посещения музеев.

Масочный режим в Греции по-прежнему действует во всех закрытых помещениях.

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