В Риге прошла акция против ковидных ограничений

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18 сентября 2021, 17:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Сегодня, 18 сентября, в центре Риги прошла массовая акция протестов против ковидных ограничений.

Что хотели участники акции?

Прежде всего, был выдвинут ультиматум президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

В чем суть ультиматума?

Участники акции потребовали от президента отменить обязательную вакцинацию, возобновить нормальный учебный процесс, не ограничивать бизнес «сомнительными требованиями», отправить в отставку правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша и обеспечить честные выборы в Сейм. И эти требования должны быть выполнены в течении двух недель.

На набережной, где проходил митинг собралось около 1000 человек.

Пожалуй, один из самых актуальных моментов – кто организовал сей митинг?

Данное мероприятие организовано партией Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте».

Лично у меня такое рвение г-на Шлесерса вызывает сомнения. Дело в том, что всю свою сознательную жизнь Айнар Шлесерс был в политике! И не просто в политике, а был министром сообщения, министром экономике и много, много, много раз депутатом Сейма. Вот только в последние годы г-ну Шлесерсу, увы, «не прет» - не депутат более! А тут выборы через год в Сейм Латвии. А время благодатное – коронавирус, повышение налогов, безработица и т.д. Почему бы и не вернуться г-ну Шлесерсу в политику за счет народа?

Уж больно все «наигранно» было на данной акции протеста…

На мой взгляд, главное в этой акции – политические игры экс-депутата Айнара Шлесерса и нынешнего депутата Алдиса Гобземса.

Судите сами: после акции протеста депутат Гобземс высказался в социальных сетях по поводу Айнара Шлесерса:

«Поющий и надутый пустым воздухом бульдозер провалился. И за ручку тянет ТВ, чтобы его снимали. Власть подыгрывает. Нанял двоих гитаристов… Балабол в костюме от Бриони, пустозвоны».

Если честно, то все это напоминает, простите, «шабаш»… Ни одному экс-депутату в Бриони, ни нынешнему представителю Сейма, увы, нет дела до народа. Тут свои интересы… Противно мне, господа! И стыдно!

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