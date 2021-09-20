Baijiahao: в случае войны Россия «будет самоотверженно биться с Соединенными Штатами»

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20 сентября 2021, 17:27 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация «будет самоотверженно биться с Соединенными Штатами». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao отмечает, что президент Владимир Путин некоторое время назад подписал указ о военно-морском флаге РФ. Согласно документу, российские корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать полотнище перед противником, а моряки обязаны защищать стяг.

Данным указом Путин открыто предупредил Вашингтон — лидера Североатлантического альянса — о готовности России биться за свои суверенитет и независимость и отстаивать национальные интересы, указал сайт.

Также ресурс предрек, что в случае войны страна «будет самоотверженно биться с Соединенными Штатами».

«В связи с этим у США остается один выход: отказаться от ненужных провокаций и сосредоточиться на своем собственном развитии», — говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Baijiahao.

Ранее в понедельник сетевое издание «Русская весна» высказало точку зрения о том, что создание американцами, Великобританией и Австралией союза AUKUS толкает к Третьей мировой войне.

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