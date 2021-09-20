«Русская весна»: создание США, Великобританией и Австралией союза AUKUS толкает к Третьей мировой войне

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20 сентября 2021, 11:03 Источник: «Русская весна»

Американский военный, Sgt. JVonnta Taylor / globallookpress.com

Создание Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией союза AUKUS толкает к Третьей мировой войне. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о формировании нового военного альянса, получившего название AUKUS. Портал «Русская весна» пишет, что данное событие толкает к Третьей мировой.

В процитированной публикации говорится, что партнеры по союзу намерены построить атомный подводный флот Австралии. Сайт указывает на то, что появление еще одной страны, имеющей ядерное оружие, «нанесет существенный удар по архитектуре мировой безопасности».

Также ресурс отмечает, что «вряд ли отмалчиваться в этой ситуации будет Китай», интересам которого, как предполагается, угрожает AUKUS.

Ранее вьетнамское издание Soha написало, что проект разработки первого в России бомбардировщика-невидимки ПАК ДА «оставил США в недоумении».

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