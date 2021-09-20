Soha: проект разработки первого в России бомбардировщика-невидимки ПАК ДА «оставил США в недоумении»

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20 сентября 2021, 08:58 Источник: «ПолитРоссия»

Пилот боевого самолета, MOD Russia / globallookpress.com

Проект разработки первого в Российской Федерации бомбардировщика-невидимки ПАК ДА «оставил США в недоумении». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах вьетнамских СМИ.

В 2009 году в РФ стартовал процесс создания стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. Ожидается, что в будущем ПАК ДА должен частично заменить Ту-95 и взять на себя ряд функций Ту-160 и Ту-22М3.

Soha констатирует, что разработка первого российского бомбардировщика-невидимки держится в строжайшем секрете. При этом издание отметило, что проект самолета «оставил США в недоумении».

Такая реакция связана с планами Москвы на ПАК ДА. Предполагается, что первый полет боевой машины состоится в 2025 году, а ее серийный выпуск начнется в 2027-м.

В Соединенных Штатах считают, что РФ не уложится в обозначенные сроки, поскольку бомбардировщику потребуется продолжительное время на доработку, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Soha.

Как сообщалось ранее, американское издание The National Interest написало, что Москва намерена заменить ракеты «Ярс» на «загадочную» боевую систему «Кедр».

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