National Interest: Россия хочет заменить ракеты «Ярс» на «загадочную» боевую систему «Кедр»

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19 сентября 2021, 22:45 Источник: «ПолитРоссия»

Комплексы «Ярс», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация хочет заменить ракеты «Ярс» на «загадочную» боевую систему «Кедр». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

The National Interest (NI) пишет, что Москва намерена заменить в своем арсенале ракету «Ярс» на межконтинентальный баллистический снаряд «Кедр». Издание назвало данную систему «загадочной».

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI отмечается, что в настоящий момент о «Кедре» практически ничего неизвестно. РФ не раскрывает технические характеристики ракеты и не обнародует информацию о том, на какой стадии находится ее разработка.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Global Times указало на то, что от войны с Москвой США останавливает только страх перед ее оружием массового поражения.

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