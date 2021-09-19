Global Times: от войны с Россией США останавливает только страх перед ее ядерным оружием

Аргументы Недели → В мире 13+

19 сентября 2021, 22:16 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

От военного конфликта с Российской Федерацией Соединенные Штаты останавливает только страх перед ее ядерным вооружением. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Global Times процитировало заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джона Хайтена, который заявил недавно, что Вашингтон стремится никогда не допустить войны с Россией и Китаем. По словам Хайтена, такое противостояние привело бы к разрушительным последствиям.

Global Times пишет, что американцы намеренно отправляют корабли и самолеты максимально близко к территории своих оппонентов, усугубляя тем самым и без того сложную обстановку в мире. От вооруженного конфликта с Москвой Штаты останавливает только страх перед ее ядерным арсеналом, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации иностранного издания.

В Global Times отметили, что по аналогичной причине Вашингтон не начинает боевые действия против КНР.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание NetEasе написало, что американские власти «забили тревогу» из-за учений боевых кораблей РФ возле Аляски.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости