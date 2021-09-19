NetEasе: власти США «забили тревогу» из-за маневров российских боевых кораблей возле Аляски

Власти Соединенных Штатов «забили тревогу» из-за маневров российских боевых кораблей возле Аляски. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.
NetEasе напоминает, что некоторое время назад в Беринговом море прошли учения флота РФ. Москва отправила в близлежащие с США воды десятки военных судов.
В пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского издания отмечается, что в течение нескольких дней крупные силы отрабатывали элементы ведения боевых действий в непосредственной близости от американского штата Аляска.
NetEasе пишет, что власти Штатов «забили тревогу», «глядя на маневры российских военных».
Ранее в воскресенье портал «Репортер» сообщил, что британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море.
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