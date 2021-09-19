«Репортер»: британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море

Британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал «Репортер» информирует, что судно HMS Echo в течение месяца осуществляло разведку в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море. В процитированной публикации указывается на то, что корабль не запрашивал никаких разрешений, наблюдая за действиями Северного флота РФ, включая учения.
Согласно имеющимся сведениям, в настоящий момент HMS Echo находится в районе Лофотенских островов в Норвежском море, следуя к побережью Великобритании.
Как сообщалось ранее в воскресенье, китайское издание 360kuai написало, что Москва «преподала урок» Пекину своим ответом на «провокации» американских военных.
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