«Репортер»: британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море

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19 сентября 2021, 15:16 Источник: «Репортер»

Корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Британский корабль-шпион месяц вел разведку в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Репортер» информирует, что судно HMS Echo в течение месяца осуществляло разведку в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море. В процитированной публикации указывается на то, что корабль не запрашивал никаких разрешений, наблюдая за действиями Северного флота РФ, включая учения.

Согласно имеющимся сведениям, в настоящий момент HMS Echo находится в районе Лофотенских островов в Норвежском море, следуя к побережью Великобритании.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайское издание 360kuai написало, что Москва «преподала урок» Пекину своим ответом на «провокации» американских военных.

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