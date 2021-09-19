Издание 360kuai: Россия «преподала урок» Китаю своим ответом на «провокации» военных США

Аргументы Недели → В мире 13+

19 сентября 2021, 14:52 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация «преподала урок» КНР своим ответом на «провокации» военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

360kuai пишет, что, реагируя на «провокации» со стороны американских военных, Москва дала простой и в то же время эффектный ответ. РФ прямо заявила, что применит свой ядерный арсенал, если возникнет угроза для территориальной целостности страны. В публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», указывается, что Пекину нужно взять за пример подобную позицию, поскольку китайско-американские отношения ухудшаются с каждым годом.

«Россия преподала урок нашей стране», — отметили авторы 360kuai.

Как сообщалось ранее сегодня, издание NetEasе предрекло, что в случае необходимости Москва сможет потопить в Черном море весь Шестой флот США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости